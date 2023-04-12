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Купить замок в Венгрии

в Pecsi jaras
288
в Siofoki jaras
283
в Erdi jaras
423
в Goedoello Regional Unit
451
в Северная Венгрия
332
в Печ
225
в Szigetszentmiklosi jaras
388
в Kecskemeti jaras
313
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1 объект найдено
Замокв Ишасег, Венгрия
Замок
Ишасег, Венгрия
€ 989,000
Мы рады предста…

Параметры недвижимости в Венгрии

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