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Виллы в Бельгии

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален в Hoeselt, Бельгия
Вилла 5 спален
Hoeselt, Бельгия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 815 м²
Количество этажей 3
Большая вилла (814 м2) с прудом, бассейном, домиком с сауной у бассейна, отдельной студией, …
€1,40 млн
Вилла с подвалом в Брюссель, Бельгия
Вилла с подвалом
Брюссель, Бельгия
Площадь 257 м²
Бельгия Брюгге Красивая вилла с зимним садом Жилая площадь виллы: 257 м2 Общая площадь 684 …
€637,000
Вилла в Брюссель, Бельгия
Вилла
Брюссель, Бельгия
Площадь 2 500 м²
Бельгия Гент Уютная вилла с бассейном и джакузи Общая площадь  2500 м2: 3 спальни…
€1,30 млн
Вилла с подвалом, с сауной в Брюссель, Бельгия
Вилла с подвалом, с сауной
Брюссель, Бельгия
Площадь 325 м²
Бельгия Брюгге Вилла с красивым огромным  садом   Жилая площадь виллы:…
€1,63 млн
Вилла 5 спален в Brunehaut, Бельгия
Вилла 5 спален
Brunehaut, Бельгия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 518 м²
Характеристика недвижимости  • Площадь : 518 m²  • Комнаты : 12  • Уровни : 2  • Спальни…
€2,95 млн

Параметры недвижимости в Бельгии

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