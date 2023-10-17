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Дома в Бельгии

виллы
5
13 объектов найдено
Вилла 5 спален в Hoeselt, Бельгия
Вилла 5 спален
Hoeselt, Бельгия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 815 м²
Количество этажей 3
Большая вилла (814 м2) с прудом, бассейном, домиком с сауной у бассейна, отдельной студией, …
€1,40 млн
Вилла с подвалом в Брюссель, Бельгия
Вилла с подвалом
Брюссель, Бельгия
Площадь 257 м²
Бельгия Брюгге Красивая вилла с зимним садом Жилая площадь виллы: 257 м2 Общая площадь 684 …
€637,000
Дом в Брюссель, Бельгия
Дом
Брюссель, Бельгия
Площадь 596 м²
Бельгия Брюгге Уютный дом с камином в Брюгге Жилая площадь дома : 193 м2 Общая площадь дома…
€429,000
Дом в Брюссель, Бельгия
Дом
Брюссель, Бельгия
Площадь 114 м²
Бельгия Брюгге Новый дом с мансардой в Брюгге Год постройки:  2004 Расстояние: д…
€345,000
Дом с террасой в Брюссель, Бельгия
Дом с террасой
Брюссель, Бельгия
Площадь 832 м²
Бельгия Брюгге Одноэтажный дом с террасой  в Брюгге Год постройки:  196…
€299,000
Дом с подвалом в Брюссель, Бельгия
Дом с подвалом
Брюссель, Бельгия
Площадь 598 м²
Бельгия Брюгге Дом с камином с Брюгге Месторасположение дома  очень хорошее: рядо…
€379,000
Вилла в Брюссель, Бельгия
Вилла
Брюссель, Бельгия
Площадь 2 500 м²
Бельгия Гент Уютная вилла с бассейном и джакузи Общая площадь  2500 м2: 3 спальни…
€1,30 млн
Вилла с подвалом, с сауной в Брюссель, Бельгия
Вилла с подвалом, с сауной
Брюссель, Бельгия
Площадь 325 м²
Бельгия Брюгге Вилла с красивым огромным  садом   Жилая площадь виллы:…
€1,63 млн
Дом 4 спальни в Lasne, Бельгия
Дом 4 спальни
Lasne, Бельгия
Комнаты 9
Площадь 353 м²
Количество этажей 3
Характеристика недвижимости  • Площадь : 353 m²  • Комнаты : 9  • Уровни : 3  • Спальни …
€1,40 млн
Вилла 5 спален в Brunehaut, Бельгия
Вилла 5 спален
Brunehaut, Бельгия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 518 м²
Характеристика недвижимости  • Площадь : 518 m²  • Комнаты : 12  • Уровни : 2  • Спальни…
€2,95 млн
Дом 5 спален в Брюссельский столичный регион, Бельгия
Дом 5 спален
Брюссельский столичный регион, Бельгия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Характеристика недвижимости    • Площадь : 332 m²  • Комнаты : 16  • Спальни : 5  • Ото…
€1,60 млн
Дом в Брюссель, Бельгия
Дом
Брюссель, Бельгия
Количество этажей 5
Характеристика недвижимости    • Комнаты : 20  • Уровни : 5  • Отопление : Радиатор Мазу…
€3,00 млн
Дом 4 спальни в Брюссельский столичный регион, Бельгия
Дом 4 спальни
Брюссельский столичный регион, Бельгия
Количество спален 4
Площадь 1 038 м²
Количество этажей 4
Характеристика недвижимости  • Площадь : 1038 m²  • Уровни : 4  • Спальни : 4  • Отопл…
€6,40 млн

Параметры недвижимости в Бельгии

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