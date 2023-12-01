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Купить квартиру в Vila Franca de Xira, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Vila Franca de Xira, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Vila Franca de Xira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Эта квартира c 2 спальнями, является частью нового проекта с первоклассной отделкой. В эт…
€299,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Alverca do Ribatejo, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alverca do Ribatejo, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
3 Продается квартира для спальни - Новое строительство, Alverca do Ribatejo, ПортугалияКварт…
€485,000
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Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Alverca do Ribatejo, Португалия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alverca do Ribatejo, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 1
4 Спальня для покупки в Альверка-ду-Рибатехо, ПортугалияНовая квартира с 4 спальней площадью…
€495,000
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Параметры недвижимости в Vila Franca de Xira, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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