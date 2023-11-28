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Жильё в Vendas Novas, Португалия

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Vendas Novas, Португалия
Вилла 5 спален
Vendas Novas, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 37 000 м²
Продается дом в Вендас Новас, ПортугалияВилла в Вендас Новас, с 3,7 гектарами земли, все ого…
€7,00 млн
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Параметры недвижимости в Vendas Novas, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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