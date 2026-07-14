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Дома в Люблинском воеводстве, Польша

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1 объект найдено
Дом в Losiniec, Польша
Дом
Losiniec, Польша
Площадь 185 м²
Комфортабельный односемейный дом с большим садом и террасой – лосось
$236,637
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в Люблинском воеводстве, Польша

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