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Квартиры в gmina Jarocin, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Яроцын, Польша
Квартира 3 комнаты
Яроцын, Польша
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Представляю просторную, стильно отделанную квартиру площадью 100,5 м2, расположенную на 2-м …
$130,111
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Jarocin, Польша

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