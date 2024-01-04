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Бунгало в Нигерии

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с бытовой техникой, с видеонаблюдением в Shimawa, Нигерия
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с бытовой техникой, с видеонаблюдением
Shimawa, Нигерия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
A newly built 3 bedrooms 3½ bathrooms (all ensuite) house in a quiet and gated estate. It fe…
€45,774
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Параметры недвижимости в Нигерии

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