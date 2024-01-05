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Доходные дома в Северная Голландия, Нидерланды

Амстердам
6
Доходный дом В архив
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6 объектов найдено
Доходный дом в Амстердам, Нидерланды
Доходный дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 450 м²
Нидерланды г. Амстердам Три здания в центре Уникальное и редкое дл…
€4,10 млн
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Доходный дом в Амстердам, Нидерланды
Доходный дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 500 м²
Нидерланды г.Амстердам Доходный дом, офис, галерея Красивое здание…
€3,48 млн
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Доходный дом в Амстердам, Нидерланды
Доходный дом
Амстердам, Нидерланды
Нидерланды г. Амстердам Доходный дом в центре Доходный дом в самом…
€2,30 млн
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Доходный дом в Амстердам, Нидерланды
Доходный дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 1 000 м²
Нидерланды г.Амстердам Коммерческо-жилое историческое здание …
€3,25 млн
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Доходный дом в Амстердам, Нидерланды
Доходный дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 330 м²
Нидерланды г.Амстердам   Доходный дом в центре   Полностью о…
€2,80 млн
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Доходный дом в Амстердам, Нидерланды
Доходный дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 340 м²
Нидерланды г. Амстердам   Доходный дом с патио   4-этажное и…
€2,80 млн
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