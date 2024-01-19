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Дома в Мозамбик

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Gurue, Мозамбик
Дом 3 комнаты
Gurue, Мозамбик
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Код недвижимости: 177 - Дом на продажу в Аттика - Восточная Палайя Фокайя за € 50.000. Это 4…
€50,000
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Параметры недвижимости в Мозамбик

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