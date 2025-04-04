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Квартиры в El Pueblito, Мексика

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в El Pueblito, Мексика
Квартира 2 комнаты
El Pueblito, Мексика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
На этапе строительства. Готовность осень 2025 г. Первый взнос 30% рассрочка до ключей.      …
$245,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
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