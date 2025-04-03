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Производственные здания в Municipality of Veles, Северная Македония

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1 объект найдено
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, С.МАКЕДОНИЯ в Gorno Orizari, Северная Македония
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, С.МАКЕДОНИЯ
Gorno Orizari, Северная Македония
В Северной Македонии продаётся земля с работающей солнечной электростанцией на 6 Мвт + 4 Мвт…
$1,50 млн
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