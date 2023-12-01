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Дома в Minicipality of Kavadarci, Северная Македония

1 объект найдено
Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером в Minicipality of Kavadarci, Северная Македония
Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером
Minicipality of Kavadarci, Северная Македония
Площадь 240 м²
Качественный дом в Кавадарци, Северная Македония Продается дом в Кавадарци, полностью обста…
€210,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Minicipality of Kavadarci, Северная Македония

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