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Продажа готового бизнеса в City of Skopje, Северная Македония

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС С.МАКЕДОНИЯ в Municipality of Centar, Северная Македония
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС С.МАКЕДОНИЯ
Municipality of Centar, Северная Македония
В Северной Македонии продаётся земля с работающей солнечной электростанцией на 600 Мвт с выс…
$927,893
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