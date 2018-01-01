Гражданство Литвы по программе репатриации

Программа репатриации через литовское происхождение – это упрощенный порядок оформления гражданства заявителям, имеющим литовские корни.
Закон «О гражданстве» гласит: лица, имеющие литовское происхождение, при этом ранее никогда не обладающие статусом гражданина Литвы, могут ходатайствовать о его обретении по упрощенной схеме, независимо от государства проживания.
В соответствии с этим же законом таким лицом считается особа, чьи отец/мать, дедушки/бабушки или
прадедушки/прабабушки были или есть литовцами.
|Получение гражданства на каждого члена семьи - 25 000 евро
|25000.00 EUR
- Свидетельство о рождении
- Свидетельства о рождении родителей (если есть)
- Внутренний и загран паспорта, все страницы в цветном скане
- Свидетельство о браке родителей
- Справка о несудимости