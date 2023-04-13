Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Саболч - Сатмар - Берег

Купить земельный участок в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

96 объектов найдено
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 40,063
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 40,063
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 763 м²
€ 66,771
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 675 м²
€ 291,711
Земельные участкив Айяк, Венгрия
Земельные участки
Айяк, Венгрия
835 м²
€ 6,143
Земельные участкив Уйфехерто, Венгрия
Земельные участки
Уйфехерто, Венгрия
1 146 м²
€ 23,771
Земельные участкив Кишварда, Венгрия
Земельные участки
Кишварда, Венгрия
1 127 м²
€ 25,373
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 150 м²
€ 24,038
Земельные участкив Kisszekeres, Венгрия
Земельные участки
Kisszekeres, Венгрия
1 910 м²
€ 15,758
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 592 м²
€ 14,690
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
767 м²
€ 10,149
Земельные участкив Pap, Венгрия
Земельные участки
Pap, Венгрия
1 000 м²
€ 2,671
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
55 м²
€ 33,386
Земельные участкив Jeke, Венгрия
Земельные участки
Jeke, Венгрия
2 903 м²
€ 3,980
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
904 м²
€ 21,100
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
986 м²
€ 46,740
Земельные участкив Кишварда, Венгрия
Земельные участки
Кишварда, Венгрия
900 м²
€ 31,783
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
836 м²
€ 20,566
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 592 м²
€ 17,361
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
926 м²
€ 106,567
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 519 м²
€ 24,839
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 400 м²
€ 26,174
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 770 м²
€ 25,373
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 700 м²
€ 17,361
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 385 м²
€ 12,019
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 485 м²
€ 22,702
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 064 м²
€ 22,702
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 255 м²
€ 22,435
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 145 м²
€ 22,702
Земельные участкив Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
458 м²
€ 72,113
Realting.com
Перейти