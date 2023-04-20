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Земельные участки в Ньиредьхаза, Венгрия

64 объекта найдено
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 26,127
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 26,127
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 763 м²
€ 65,977
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 675 м²
€ 288,239
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 150 м²
€ 23,752
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 592 м²
€ 14,515
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
767 м²
€ 10,028
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
55 м²
€ 32,988
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
904 м²
€ 20,849
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
986 м²
€ 46,184
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
836 м²
€ 20,321
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 592 м²
€ 17,154
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
926 м²
€ 105,299
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 519 м²
€ 24,543
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 400 м²
€ 25,863
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 770 м²
€ 25,071
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 700 м²
€ 17,154
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 385 м²
€ 11,876
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 485 м²
€ 22,432
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 064 м²
€ 22,432
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 255 м²
€ 22,168
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 145 м²
€ 22,432
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
458 м²
€ 71,255
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 781 м²
€ 18,447
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
652 м²
€ 10,292
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 345 м²
€ 31,669
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
20 000 м²
€ 78,908
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
792 м²
€ 14,515
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
20 000 м²
€ 1,319,532
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
732 м²
€ 19,265
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