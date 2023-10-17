ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Земельные участки
Венгрия
Центрально-Задунайский край
Земельные участки в Центрально-Задунайский край, Венгрия
Очистить
863 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
678 м²
€58,047
Рекомендовать
Земельные участки
Валь, Венгрия
1 842 м²
€20,510
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 098 м²
€768,641
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
812 м²
€89,718
Рекомендовать
Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
1 360 м²
€51,157
Рекомендовать
Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
840 м²
€33,162
Рекомендовать
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
2 354 м²
€25,450
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 023 м²
€153,826
Рекомендовать
Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
3 460 м²
€179,692
Рекомендовать
Земельные участки
Balatonudvari, Венгрия
3 840 м²
€117,677
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 400 м²
€60,412
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
558 м²
€315,426
Рекомендовать
Земельные участки
медье Веспрем, Венгрия
1 618 м²
€21,792
Рекомендовать
Земельные участки
Velence, Венгрия
2 000 м²
€1,03 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Коч, Венгрия
6 172 м²
€42,558
Рекомендовать
Земельные участки
Koeveskal, Венгрия
1 508 м²
€102,294
Рекомендовать
Земельные участки
Koeveskal, Венгрия
1 152 м²
€89,475
Рекомендовать
Земельные участки
Csopak, Венгрия
1 640 м²
€298,202
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
2 008 м²
€115,682
Рекомендовать
Земельные участки
Oecs, Венгрия
140 000 м²
€15,424
Рекомендовать
Земельные участки
Айка, Венгрия
3 426 м²
€3,077
Рекомендовать
Земельные участки
Айка, Венгрия
6 186 м²
€3,846
Рекомендовать
Земельные участки
Айка, Венгрия
2 417 м²
€2,564
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
397 м²
Отлично подойдет как для коммерческого использования, так и для строительства собственного д…
€76,864
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 500 м²
€385,606
Рекомендовать
Земельные участки
Сомод, Венгрия
906 м²
€4,589
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 887 м²
€1,67 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
748 м²
€192,803
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 000 м²
€256,376
Рекомендовать
Земельные участки
Velence, Венгрия
60 000 м²
€1,50 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
29
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL