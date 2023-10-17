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Земельные участки в Центрально-Задунайский край, Венгрия

863 объекта найдено
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 678 м²
€58,047
Земельные участки в Валь, Венгрия
Земельные участки
Валь, Венгрия
Площадь 1 842 м²
€20,510
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 098 м²
€768,641
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 812 м²
€89,718
Земельные участки в Рацальмаш, Венгрия
Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
Площадь 1 360 м²
€51,157
Земельные участки в Рацальмаш, Венгрия
Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
Площадь 840 м²
€33,162
Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 2 354 м²
€25,450
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 023 м²
€153,826
Земельные участки в Ревфюлёп, Венгрия
Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 3 460 м²
€179,692
Земельные участки в Balatonudvari, Венгрия
Земельные участки
Balatonudvari, Венгрия
Площадь 3 840 м²
€117,677
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 400 м²
€60,412
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 558 м²
€315,426
Земельные участки в медье Веспрем, Венгрия
Земельные участки
медье Веспрем, Венгрия
Площадь 1 618 м²
€21,792
Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€1,03 млн
Земельные участки в Коч, Венгрия
Земельные участки
Коч, Венгрия
Площадь 6 172 м²
€42,558
Земельные участки в Koeveskal, Венгрия
Земельные участки
Koeveskal, Венгрия
Площадь 1 508 м²
€102,294
Земельные участки в Koeveskal, Венгрия
Земельные участки
Koeveskal, Венгрия
Площадь 1 152 м²
€89,475
Земельные участки в Csopak, Венгрия
Земельные участки
Csopak, Венгрия
Площадь 1 640 м²
€298,202
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 008 м²
€115,682
Земельные участки в Oecs, Венгрия
Земельные участки
Oecs, Венгрия
Площадь 140 000 м²
€15,424
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 3 426 м²
€3,077
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 6 186 м²
€3,846
Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 2 417 м²
€2,564
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 397 м²
Отлично подойдет как для коммерческого использования, так и для строительства собственного д…
€76,864
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€385,606
Земельные участки в Сомод, Венгрия
Земельные участки
Сомод, Венгрия
Площадь 906 м²
€4,589
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 887 м²
€1,67 млн
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 748 м²
€192,803
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€256,376
Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 60 000 м²
€1,50 млн
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