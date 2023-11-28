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Земельные участки в Центрально-Задунайский край, Венгрия

628 объектов найдено
Земельные участки в Кёвагоэрш, Венгрия
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
Площадь 3 400 м²
€8,911
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Земельные участки в Kisapati, Венгрия
Земельные участки
Kisapati, Венгрия
Площадь 7 888 м²
€47,176
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 826 м²
€18,346
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Земельные участки в Gyermely, Венгрия
Земельные участки
Gyermely, Венгрия
Площадь 806 м²
€49,770
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Земельные участки в Verteskethely, Венгрия
Земельные участки
Verteskethely, Венгрия
Площадь 1 462 м²
€11,794
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Земельные участки в Баконьчернье, Венгрия
Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
Площадь 645 м²
€15,725
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Земельные участки в Немешвамош, Венгрия
Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
Площадь 880 м²
€55,038
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Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 6 104 м²
€19,657
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Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€91,731
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 431 м²
€51,107
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Земельные участки в Szigliget, Венгрия
Земельные участки
Szigliget, Венгрия
Площадь 1 649 м²
€144,148
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 943 м²
€25,816
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 2 069 м²
€41,672
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Земельные участки в Harskut, Венгрия
Земельные участки
Harskut, Венгрия
Площадь 867 м²
€20,732
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Земельные участки в Harskut, Венгрия
Земельные участки
Harskut, Венгрия
Площадь 1 425 м²
€35,166
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Земельные участки в Порва, Венгрия
Земельные участки
Порва, Венгрия
Площадь 942 м²
€18,108
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Земельные участки в Порва, Венгрия
Земельные участки
Порва, Венгрия
Площадь 962 м²
€18,475
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Земельные участки в Порва, Венгрия
Земельные участки
Порва, Венгрия
Площадь 900 м²
€17,347
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Земельные участки в Порва, Венгрия
Земельные участки
Порва, Венгрия
Площадь 921 м²
€17,714
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Земельные участки в Порва, Венгрия
Земельные участки
Порва, Венгрия
Площадь 940 м²
€18,082
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Земельные участки в Херенд, Венгрия
Земельные участки
Херенд, Венгрия
Площадь 1 137 м²
€44,351
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 1 126 м²
€24,931
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 1 208 м²
€24,931
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Земельные участки в Borzavar, Венгрия
Земельные участки
Borzavar, Венгрия
Площадь 1 м²
€26,243
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Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 747 м²
€838,418
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Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€72,169
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Земельные участки в Адонь, Венгрия
Земельные участки
Адонь, Венгрия
Площадь 900 м²
€20,732
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Земельные участки в Адонь, Венгрия
Земельные участки
Адонь, Венгрия
Площадь 902 м²
€20,732
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Земельные участки в Адонь, Венгрия
Земельные участки
Адонь, Венгрия
Площадь 901 м²
€20,732
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Земельные участки в Адонь, Венгрия
Земельные участки
Адонь, Венгрия
Площадь 900 м²
€20,732
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