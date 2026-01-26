Услуги

Отдельная спальная комната с двуспальной кроватью с постельным бельём и полотенцами. Гостиная с диван-кроватью и мини кухней: холодильник, плитка индукционная, свч, чайник, столовая посуда, бокалы, шампура. Ванная комната с душем. Парковка на территории На улице оборудована зона отдыха с шезлонгами, гамаком, качелями, мангалом и очагом, прокат велосипедов (доступно по сезону) Дополнительно оплачивается: Уголь (за доп плату) – 12 руб пакет Дрова березовые сухие (за доп. Плату) – 15 руб. 10 шт. Очаг (за доп плату) – 20 руб. тачка дров.

Финская сауна на березовых дровах с бассейном и комнатой отдыха – 60 руб час (минимальная бронь 3 часа). Простыни включены в стоимость. Бассейн 2х2 с массажной пушкой. Температурой воды 24 градуса. (очистка воды активным кислородом (без использования хлора!) Большая комната отдыха: душ, tv, музыкальный центр, столовая посуда, бокалы. Бильярд (американский пул). Настольный теннис. Спортивные тренажёры.

Мини музей быта начала-середины хх века.