Агроусадьба Эдельвейс

Беларусь, Петришковский сельский Совет
Тип компании
Арендодатель
Год основания компании
2023
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski
Время работы
Открыто сейчас
Об арендодателе

Домик находится на территории агроусадьбы и подходит для влюблённой пары или семьи с детьми.

Услуги

Отдельная спальная комната с двуспальной кроватью с постельным бельём и полотенцами. Гостиная с диван-кроватью и мини кухней: холодильник, плитка индукционная, свч, чайник, столовая посуда, бокалы, шампура. Ванная комната с душем. Парковка на территории На улице оборудована зона отдыха с шезлонгами, гамаком, качелями, мангалом и очагом, прокат велосипедов (доступно по сезону) Дополнительно оплачивается: Уголь (за доп плату) – 12 руб пакет Дрова березовые сухие (за доп. Плату) – 15 руб. 10 шт. Очаг (за доп плату) – 20 руб. тачка дров.

Финская сауна на березовых дровах с бассейном и комнатой отдыха – 60 руб час (минимальная бронь 3 часа). Простыни включены в стоимость. Бассейн 2х2 с массажной пушкой. Температурой воды 24 градуса. (очистка воды активным кислородом (без использования хлора!) Большая комната отдыха: душ, tv, музыкальный центр, столовая посуда, бокалы. Бильярд (американский пул). Настольный теннис. Спортивные тренажёры.

Мини музей быта начала-середины хх века.

Оксана Меречко
Оксана Меречко
1 объект
