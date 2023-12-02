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Жильё в Ortona, Италия

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ortona, Италия
Квартира 3 спальни
Ortona, Италия
Комнаты 4
Площадь 190 м²
IT-. Предлагаем на продажу современную и оригинальную квартиру 190 кв.м.Предлагаем на продаж…
€150,000
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Ortona, Италия
Квартира 3 спальни
Ortona, Италия
Комнаты 4
Площадь 142 м²
IT-. Предлагается на продажу светлые двухуровневые апартаменты 142 кв.м.Предлагается  на пр…
€167,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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