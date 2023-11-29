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Квартиры в Лекко, Италия

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Lierna, Италия
Квартира 2 спальни
Lierna, Италия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
VB-10073. Апартаменты в ЛиернеАпартаменты в историческом здании 900-х годов постройки, приле…
€320,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Perledo, Италия
Квартира 2 спальни
Perledo, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
VB-10076. Апартаменты в КоликоАпартаменты расположены в солнечном жилом районе всего в 50 ме…
€300,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Colico, Италия
Квартира 2 спальни
Colico, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
VB-11038. Апартаменты в КоликоАпартаменты расположены в солнечном жилом районе всего в 50 ме…
€300,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Лекко, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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