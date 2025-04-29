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Продажа новостроек в Хормозгане

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Жилой комплекс Azizi Zain
Жилой комплекс Azizi Zain
dhstan dwlab, Иран
от
$465,205
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Апартаменты в элитном жилом комплексе Azizi Zain в оживленном районе Jebel Ali Village! Множество удобств! Рядом с метро! Отличный вариант для жизни, перепродажи или сдачи в аренду! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: зона для барбекю, рабочая зона,…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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