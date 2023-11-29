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Квартиры в Голестан, Иран

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203 объекта найдено
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/6
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №5…
€84,052
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/6
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №5…
€121,721
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/6
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №5…
€84,267
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 13/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€108,997
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/12
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №4…
€76,146
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/12
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€116,966
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 21/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №3…
€100,283
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 23/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€136,493
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Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 5/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №4…
€146,397
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 13/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №4…
€71,461
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 24/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€94,003
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 10/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€111,705
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 15/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №3…
€71,426
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Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Этаж 2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №1…
€156,390
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 15/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€100,813
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 15/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€91,384
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Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №2…
€178,093
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №1…
€76,038
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №1…
€98,980
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 14/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №8…
€100,568
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 14/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №8…
€83,619
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 8/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€95,054
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 12/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №7…
€83,421
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 12/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №7…
€74,265
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Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 16/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №4…
€72,862
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 21/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №4…
€148,396
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №1…
€98,710
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 5/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №2…
€134,513
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 12/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€102,422
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Chalejeh, Иран
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Chalejeh, Иран
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 14/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №4…
€147,965
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Параметры недвижимости в Голестан, Иран

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