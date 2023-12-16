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Квартиры в Kedonganan, Индонезия

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Kuta, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Kuta, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
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€151,258
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Первая люксовая резиденция LUXURY AMALI RESIDENCE на Бали в перспективном районе Улувату.Дом…
€325,618
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DDA Real Estate
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Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 249 м²
Первая люксовая резиденция LUXURY AMALI RESIDENCE на Бали в перспективном районе Улувату.Дом…
€1,19 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Закры…
€332,768
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Kedonganan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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