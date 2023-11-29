Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Теглаш
  5. Дома

Дома в Теглаш, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 1 комната в Теглаш, Венгрия
Дом 1 комната
Теглаш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€78,412
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Теглаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Теглаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€104,899
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Теглаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Теглаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€73,167
Оставить заявку
Realting.com
Перейти