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Дома в Сольнок, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€97,192
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Дом 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€91,924
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Дом 4 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
€166,426
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Дом 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
€52,418
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Дом 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€43,460
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Дом 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€144,148
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Параметры недвижимости в Сольнок, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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