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Квартиры в Сольнок, Венгрия

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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€78,755
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€78,364
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Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€59,992
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€91,469
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Квартира 1 комната в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€44,513
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Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€60,542
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Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€97,192
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Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€104,573
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€99,826
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€67,881
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Квартира 4 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€170,942
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€69,453
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Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€51,098
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€181,741
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Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€60,018
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€64,531
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Квартира 1 комната в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
€130,913
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Параметры недвижимости в Сольнок, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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