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Коммерческая недвижимость в Szerencsi jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Тактахаркань, Венгрия
Коммерческая
Тактахаркань, Венгрия
Площадь 2 131 м²
€925,000
в месяц
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Коммерческая в Монок, Венгрия
Коммерческая
Монок, Венгрия
Площадь 200 м²
€290,330
в месяц
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