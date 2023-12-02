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Жильё в Szecsenyi jaras, Венгрия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Надьлоц, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьлоц, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
For Sale in Nagylóc: Family Home in the Oasis of Tranquility Are you searching for your dre…
€60,145
в месяц
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Дом 4 комнаты в Holloko, Венгрия
Дом 4 комнаты
Holloko, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
€97,340
в месяц
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Дом 5 комнат в Holloko, Венгрия
Дом 5 комнат
Holloko, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€121,081
в месяц
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Параметры недвижимости в Szecsenyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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