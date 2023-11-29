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Дома в Кунхедьеш, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€21,740
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Дом 4 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€24,914
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Дом 4 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
€78,674
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