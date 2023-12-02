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Коммерческая недвижимость в Fonyodi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Balatonlelle, Венгрия
Коммерческая
Balatonlelle, Венгрия
Площадь 133 м²
€262,946
в месяц
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Коммерческая в Балатонглар, Венгрия
Коммерческая
Балатонглар, Венгрия
Площадь 630 м²
В популярном, посещаемом месте Балатонбоглар, я предлагаю вниманию инвесторов строительный к…
€1,45 млн
в месяц
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Коммерческая в Балатонглар, Венгрия
Коммерческая
Балатонглар, Венгрия
Площадь 661 м²
€1,05 млн
в месяц
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