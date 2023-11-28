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Жильё в Бекешчаба, Венгрия

квартиры
17
дома
28
45 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€36,527
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€49,667
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Дом 5 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
€175,804
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€52,294
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€86,807
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€86,693
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€91,949
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€78,573
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Квартира 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€60,414
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Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€53,871
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€48,679
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Дом 7 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
€144,532
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€33,944
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€47,301
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€20,997
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€26,050
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Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€52,294
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Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€51,243
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€88,033
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Дом 5 комнат в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€116,940
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€68,414
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Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€48,484
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Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
€60,441
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Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€36,527
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Квартира 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€78,676
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Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€60,414
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Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€92,070
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Дом 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€97,096
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Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€56,499
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€52,557
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Параметры недвижимости в Бекешчаба, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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