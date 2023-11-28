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Realting.com
Венгрия
Жилая
Бекешчаба
Жильё в Бекешчаба, Венгрия
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17
дома
28
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45 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€36,527
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Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1
1
43 м²
€49,667
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Дом 5 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
5
2
202 м²
€175,804
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
60 м²
€52,294
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
2
120 м²
€86,807
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
2
125 м²
€86,693
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
1
87 м²
€91,949
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
85 м²
€78,573
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Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
1
72 м²
€60,414
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Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
110 м²
€53,871
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Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1
1
38 м²
€48,679
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Дом 7 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
7
2
254 м²
€144,532
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
125 м²
€33,944
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
1
95 м²
€47,301
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€20,997
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
67 м²
€26,050
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€52,294
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€51,243
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
2
120 м²
€88,033
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Дом 5 комнат
Bekescsabai jaras, Венгрия
5
1
170 м²
€116,940
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
1
122 м²
€68,414
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€48,484
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Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
121 м²
€60,441
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Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
95 м²
€36,527
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Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
1
83 м²
€78,676
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Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
73 м²
€60,414
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Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
67 м²
€92,070
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Дом 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
103 м²
€97,096
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
60 м²
€56,499
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Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1
1
40 м²
€52,557
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Параметры недвижимости в Бекешчаба, Венгрия
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