  2. Гренада
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Бассейн

Квартиры с бассейном в Гренаде

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Levera, Гренада
Квартира 2 комнаты
Levera, Гренада
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
Апартаменты Veravista — Grenada National Resort, Levera Bay (инвестиции CBI). Ваш путь к эли…
$355,325
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
