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Земельные участки в Municipality of Pachia Ammos, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Pachia Ammos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Pachia Ammos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€210,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€250,000
Земельные участки 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в базилик, Греция
Земельные участки 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
базилик, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории с…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Pachia Ammos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pachia Ammos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 19000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,50 млн
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