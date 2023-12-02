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Коттеджи в Municipality of Mochos, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу: Очаровательный традиционный полудом с видом на горы в Ираклионе, Кр…
€199,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
€650,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€475,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€375,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Mochos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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