Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Municipality of Kato Chorion

Земельные участки в Municipality of Kato Chorion, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Episkopi, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 613 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4613 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€290,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Като Хорио, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Като Хорио, Греция
Комнаты 1
Площадь 811 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 811 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€115,000
Realting.com
Перейти