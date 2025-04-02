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Квартиры в Municipality of Gazi-Kavrochorion, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 комнаты
District of Heraklion, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продается квартира площадью 64 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$166,999
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Gazi-Kavrochorion, Греция

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