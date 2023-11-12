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Таунхаусы в Сообщество Милатос, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€353,500
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€267,000

Параметры недвижимости в Сообщество Милатос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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