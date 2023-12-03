Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Муниципалитет Дирфия - Мессапия
  5. Гостиницы, отели

Отели в Муниципалитет Дирфия - Мессапия, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Кутуриля, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кутуриля, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасный отель, расположенный на берегу Эгейского моря на острове …
€750,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти