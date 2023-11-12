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Земельные участки в Arta Municipality, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в Arta Municipality, Греция
Земельные участки
Arta Municipality, Греция
Площадь 600 м²
Land is 600 sq. meters and is located in Fourka village 400 meters to the beach. The propert…
€45,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Петас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Петас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Эпире. На земельном участке есть возможнос…
€650,000
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