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Коммерческая недвижимость в Гибралтар

Гибралтар
3
3 объекта найдено
Коммерческая в Гибралтар, Гибралтар
Коммерческая
Гибралтар, Гибралтар
Площадь 83 м²
Этаж 3
Гибралтар Апартаменты (рентабельность от 8,5% годовых) Апартаменты в уник…
€754,000
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Доходный дом в Гибралтар, Гибралтар
Доходный дом
Гибралтар, Гибралтар
Площадь 609 м²
Гибралтар Доходный дом Выгодное предложение для инвесторов! Здан…
€6,38 млн
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Коммерческая 1 комната в Гибралтар, Гибралтар
Коммерческая 1 комната
Гибралтар, Гибралтар
Комнаты 1
Площадь 16 м²
Гибралтар Апартаменты с доходом 17% год. Очень выгодное предлож…
€141,250
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