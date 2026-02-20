Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Валкеакоски
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Валкеакосках, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$870
в месяц
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
