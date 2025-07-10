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Долгосрочная аренда домов в Торнио, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Дом 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$589
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 1 комната в Торнио, Финляндия
Дом 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$471
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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