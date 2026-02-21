Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Сейняйоки
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Сейняйоки, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Seinajoki sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Seinajoki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,179
в месяц
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
