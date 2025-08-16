Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Оулу
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Оулу, Финляндия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/8
Просторная однокомнатная квартира, доступная для аренды в районе Топпилансалми. Кухня и гос…
$915
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти