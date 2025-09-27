Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Ярвенпяа
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Ярвенпяа, Финляндия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 комната
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$770
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти