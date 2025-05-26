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Виллы на Фарерских островах

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77 объектов найдено
Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$579,532
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$492,916
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$501,463
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и естес…
$512,860
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и естес…
$512,860
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$541,352
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Эта потрясающая резиденция была спроектирована одним из самых престижных архитекторов Португ…
$2,74 млн
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и естес…
$564,146
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$501,463
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$529,956
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$492,916
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$501,463
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$501,463
Оставить заявку
Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$592,639
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Эта вилла расположена в закрытом жилом комплексе рядом с живописной местностью Serra de Cald…
$1,48 млн
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Вилла с 3 спальнями, садом, бассейном, джакузи и видом на море готова к заселению. Вилла рас…
$1,23 млн
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$501,463
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
House or villa №0628/21
$655,321
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$529,956
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$501,463
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Эта вилла расположена между горной грядой Serra do Caldeirão и Атлантическим океаном.Она нах…
$1,54 млн
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Эта вилла расположена в закрытом жилом комплексе рядом с живописной местностью Serra de Cald…
$1,54 млн
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Эта вилла расположена в закрытом жилом комплексе рядом с живописной местностью Serra de Cald…
$1,60 млн
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$512,860
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и естес…
$484,368
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$579,532
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$579,532
Оставить заявку
Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$529,956
Оставить заявку
Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Вилла с 2-мя спальнями в 5-звездочном курорте в Карвоейро, Алгарве. Курорт славится уникальн…
$655,321
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Вилла в Фарерские острова, Фарерские острова
Вилла
Фарерские острова, Фарерские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$529,956
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Параметры недвижимости на Фарерских островах

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