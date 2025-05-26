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Коммерческая недвижимость на Фарерских островах

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 100 073 м² в Фарерские острова, Фарерские острова
Коммерческое помещение 100 073 м²
Фарерские острова, Фарерские острова
Площадь 100 073 м²
Разрушенный фермерский дом на деревенской территории, расположенный в Albufeira, городе в ре…
$8,55 млн
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Коммерческое помещение 2 100 м² в Фарерские острова, Фарерские острова
Коммерческое помещение 2 100 м²
Фарерские острова, Фарерские острова
Площадь 2 100 м²
Эти великолепные резиденции были спроектированы одним из самых престижных архитекторов Порту…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 3 485 м² в Фарерские острова, Фарерские острова
Коммерческое помещение 3 485 м²
Фарерские острова, Фарерские острова
Площадь 3 485 м²
Городской участок под застройку в Ольяу.В настоящее время на участке находится промышленный …
$5,24 млн
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