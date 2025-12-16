Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Эквадор
  3. Quito Canton
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Quito Canton, Эквадор

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Кито, Эквадор
Дом 5 комнат
Кито, Эквадор
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Количество этажей 4
Три столетия историиНа главной улице колониального города Кито, известной как улица 7 кресто…
$1,40 млн
НДС
Частный продавец
Языки общения
English, Español
Дом 7 комнат в Tumbaco, Эквадор
Дом 7 комнат
Tumbaco, Эквадор
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Этаж 1/2
Современный дом для продажи в Viña del Chiche Urbanization, Hilacril Sector, Tumbaco, один и…
$540,000
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Miravalle, Эквадор
Дом 4 комнаты
Miravalle, Эквадор
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Этаж 1/2
Расположенный в самом сердце Кумбая, Эквадор, этот потрясающий дом для одной семьи предлагае…
$2,20 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
